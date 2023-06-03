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ПОЛІТИКА

Туреччина надішле війська до Косово на тлі заворушень на півночі — Reuters

03 червня 2023, 16:26
Туреччина надішле війська до Косово на тлі заворушень на півночі — Reuters
Фото: unian.ua
Це буде здійснено у відповідь на запит НАТО.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що країна планує надіслати командос до Косова у неділю та понеділок (4 та 5 червня) у відповідь на запит НАТО приєднатися до миротворчих сил альянсу KFOR після заворушень на півночі країни.

Про це пише Reuters.

У суботній заяві міністерство закликало до стриманості та конструктивного діалогу для вирішення кризи, яка, як повідомило відомство, може завдати шкоди регіональній безпеці та стабільності.

Політична криза, яка переросла в насильство на півночі Косова, посилилася після того, як мери етнічних албанців обійняли посади в районі регіону, де більшість становлять серби, що змусило США та їх союзників докорити Приштині. Більшість сербського населення бойкотувала квітневі вибори, дозволивши бути обраними етнічним албанцям.

Під час насильства в понеділок 30 миротворців і 52 серби, які протестували проти встановлення мерів, отримали поранення. Це спонукало НАТО оголосити, що надішле додаткові війська чисельністю у понад 700 осіб, які вже прямують до балканської країни, щоб збільшити свою місію чисельністю 4000 осіб.

Нагадаємо, президентка Косова закликала Сербію припинити дестабілізацію країни.

ТуреччинасутичкаКосово

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