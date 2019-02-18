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Туреччина направила "командос" на кордон з Сирією

Підрозділи турецьких "командос" посилять підрозділи, які вже дислокуються на кордоні із Сирією
Колона бронетранспортерів на військовослужбовців "командос" прибула у прикордонні із Сирією райони.
Туреччина направила "командос" на кордон з Сирією Фото з вільних джерел

"Сьогодні підрозділи спецназу прибули в район Хасса, що в прикордонній провінції Хатай", - повідомляє агентство "Анадолу".

Підрозділи турецьких "командос" посилять підрозділи, які вже дислокуються на кордоні із Сирією.

Нагадаємо, що 10 лютого підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.

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18 02 2019 23:31
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