ПОЛІТИКА НОВИНИКолона бронетранспортерів на військовослужбовців "командос" прибула у прикордонні із Сирією райони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина направила "командос" на кордон з Сирією
Підрозділи турецьких "командос" посилять підрозділи, які вже дислокуються на кордоні із Сирією
Фото з вільних джерел
"Сьогодні підрозділи спецназу прибули в район Хасса, що в прикордонній провінції Хатай", - повідомляє агентство "Анадолу".
Підрозділи турецьких "командос" посилять підрозділи, які вже дислокуються на кордоні із Сирією.
Нагадаємо, що 10 лютого підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.
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18 02 2019 23:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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