Туреччина не пускає в Україну мінно-пошукові кораблі, які передала Британія

Уряд Туреччини вирішив не пропускати через свою протоку тральщики, які подарувала Британія для України.

Про це Центр по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки написав в соцмережі X (Twitter).

"Твердження деяких ЗМІ про те, що мінно-пошуковим кораблям, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через Турецькі протоки в Чорне море, не відповідають дійсності", - йдеться в дописі.

Туреччина класифікувала "спецвійськову операцію" росії проти України як "війну" і відповідно до статті 19 конвенції Монтре про режим проток закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють, тобто росії і України.

Анкара вирішила, що не пропустить тральщики поки не скінчиться війна в Україні.

"Туреччина, що неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", - заявив Центр.

Турецька сторона додала, що їхні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря, поки триває війна.

В грудні стало відомо, що Україна отримає від Британії два військові кораблі.