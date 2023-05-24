Матеріали:
Теми:

Туреччина не введе санкції проти росії – Ердоган

24 травня 2023, 12:01
Туреччина не введе санкції проти росії – Ердоган
Фото: Прямий
Анкара спроямована на добрі відносини з рф, бо це дозволяє їй бути посередником у розв'язанні питання війни в Україні.

Уряд Туреччини не буде підтримувати країни Заходу в питанні санкцій проти рф і президента путіна. 

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на мітингу у провінції Сівас. 

Про це повідомляє Анадолу.

Таку відповідь дав Ердоган на висловлювання кандидата на пост глави держави і лідера Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу, який обіцяв у разі приходу до влади запровадити санкції проти москви.

"Пан Кемаль незадоволений тим, що я підтримую добрі стосунки з паном Путіним. Він каже: "Я підкорятимуся вказівкам Заходу, я вводитиму санкції щодо Путіна". Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, ідіть на відпочинок", - сказав чинний турецький президент. 

І додав, що виступає за співпрацю з росією, США, Китаєм та іншими країнами Заходу, тому що завдяки цьому Туреччина може бути посередником між росією та Україною.

Вчора Туреччина тестувала балістичні ракети власного виробництва.
РосіяТуреччинасанкціїЕрдоган

Останні матеріали

Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється