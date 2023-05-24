Туреччина не введе санкції проти росії – Ердоган

Анкара спроямована на добрі відносини з рф, бо це дозволяє їй бути посередником у розв'язанні питання війни в Україні.

Уряд Туреччини не буде підтримувати країни Заходу в питанні санкцій проти рф і президента путіна.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на мітингу у провінції Сівас.

Про це повідомляє Анадолу.

Таку відповідь дав Ердоган на висловлювання кандидата на пост глави держави і лідера Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу, який обіцяв у разі приходу до влади запровадити санкції проти москви.

"Пан Кемаль незадоволений тим, що я підтримую добрі стосунки з паном Путіним. Він каже: "Я підкорятимуся вказівкам Заходу, я вводитиму санкції щодо Путіна". Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, ідіть на відпочинок", - сказав чинний турецький президент.

І додав, що виступає за співпрацю з росією, США, Китаєм та іншими країнами Заходу, тому що завдяки цьому Туреччина може бути посередником між росією та Україною.