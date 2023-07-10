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ПОЛІТИКА

Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення в Україну захисників Маріуполя – посол

10 липня 2023, 13:31
Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення в Україну захисників Маріуполя – посол
Фото: Главком
В Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

Туреччина не висувала ніяких умов Києву з приводу повернення командирів оборони Маріуполя. 

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє "Радіо Свобода".

"Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива, оскільки піднімаються її рейтинги", - сказав він.

Боднар пропонує не вважати це тільки добрим жест в сторону України. "Це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", - сказав Боднар.

Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

"Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 8 червня в всі українські командири, які керували обороною "Азовсталі", повернулися в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

війнаТуреччинаАзовсталь

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