Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США

15 березня 2023, 14:31
Туреччина обговорює можливість
Фото: unian.ua
Анкара може дозволити американським силам увійти в протоку, щоб забрати безпілотник, збитий над Чорним морем

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті забрали дрон MQ-9 Reaper, збитий російськими літаками.

Про це 15 березня заявив голова турецького Міноборони Хулусі Акар, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що під час брифінгу в Анкарі міністр інформував, що Туреччина підтримує продовження "зернової угоди" на 120 днів і веде переговори з представниками України та росії для досягнення угоди.

Також він додав, що Туреччина розглядає можливість дозволити американським силам увійти в протоку Босфор, щоб забрати безпілотник, який упав у Чорне море після інциденту з російськими винищувачами.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що США вживають необхідних заходів, аби уламки дрона MQ-9 Reaper "не потрапили в чужі руки".

Нагадаємо, 14 березня американські військові заявили, що літаки рф збили розвідувальний БПЛА США над Чорним морем.

СШАТуреччинавинищувачі

Останні матеріали

Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється