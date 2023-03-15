Анкара може дозволити американським силам увійти в протоку, щоб забрати безпілотник, збитий над Чорним морем

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті забрали дрон MQ-9 Reaper, збитий російськими літаками.

Про це 15 березня заявив голова турецького Міноборони Хулусі Акар, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що під час брифінгу в Анкарі міністр інформував, що Туреччина підтримує продовження "зернової угоди" на 120 днів і веде переговори з представниками України та росії для досягнення угоди.

Також він додав, що Туреччина розглядає можливість дозволити американським силам увійти в протоку Босфор, щоб забрати безпілотник, який упав у Чорне море після інциденту з російськими винищувачами.

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що США вживають необхідних заходів, аби уламки дрона MQ-9 Reaper "не потрапили в чужі руки".

Нагадаємо, 14 березня американські військові заявили, що літаки рф збили розвідувальний БПЛА США над Чорним морем.