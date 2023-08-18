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Туреччина орендувала лівійський порт на 99 років під військову базу

18 серпня 2023, 10:31
Туреччина орендувала лівійський порт на 99 років під військову базу
Фото:"Думська"
Туреччина на 99 років орендувала порт Хомс в Середземному морі на узбережжі Лівії.

Стамбул має намір створити там військову базу.

Про це Турецький центр морських і глобальних стратегій (TÜRK-DEGS) в Twitter.

Туреччина орендувала порт Хомс на 99 років для створення військової бази”, - йдеться в дописі. 

Завдяки цьому країна посилить свої позиції у Східному Середземномор’ї, контроль над турецькими територіальними водами і забезпечить безпеку для комерційних суден.

Телеканал TGRT Haber зазначає, що на базі планують розгорнути підрозділи БПЛА, у т.ч. бойові, та системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вчора перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини, попри спроби росії заблокувати його.
ТуреччинаЛівіяпорт

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