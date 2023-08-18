Туреччина орендувала лівійський порт на 99 років під військову базу

Туреччина на 99 років орендувала порт Хомс в Середземному морі на узбережжі Лівії.

Стамбул має намір створити там військову базу.

Про це Турецький центр морських і глобальних стратегій (TÜRK-DEGS) в Twitter.

“Туреччина орендувала порт Хомс на 99 років для створення військової бази”, - йдеться в дописі.

Завдяки цьому країна посилить свої позиції у Східному Середземномор’ї, контроль над турецькими територіальними водами і забезпечить безпеку для комерційних суден.

Телеканал TGRT Haber зазначає, що на базі планують розгорнути підрозділи БПЛА, у т.ч. бойові, та системи протиповітряної оборони.