Туреччина орендувала лівійський порт на 99 років під військову базу
Стамбул має намір створити там військову базу.
Про це Турецький центр морських і глобальних стратегій (TÜRK-DEGS) в Twitter.
“Туреччина орендувала порт Хомс на 99 років для створення військової бази”, - йдеться в дописі.
Завдяки цьому країна посилить свої позиції у Східному Середземномор’ї, контроль над турецькими територіальними водами і забезпечить безпеку для комерційних суден.
Телеканал TGRT Haber зазначає, що на базі планують розгорнути підрозділи БПЛА, у т.ч. бойові, та системи протиповітряної оборони.Нагадаємо, що вчора перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини, попри спроби росії заблокувати його.