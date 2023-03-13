Туреччина переконана у продовженні зернової угоди
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар впевнений, що Чорноморська зернова угода, термін дії якої закінчується на цьому тижні, буде продовжена.
Повідомляє агенція Anadolu.
"Обидві сторони мають позитивне відношення, і ми віримо, що угода буде продовжена", - заявив міністр.
Міністр повідомим, що Туреччина докладає зусиль щодо забезпечення виконання Стамбульської угоди і додав, що завдяки угоді майже 24 млн тонн зерна було доставлено тим, хто його потребував.
Чорноморська зернова ініціатива, підписана за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року. Вона дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства. Зерновий коридор почав працювати 1 серпня минулого року.
Термін дії зернової угоди закінчується в цю суботу.
Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди".