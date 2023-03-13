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Туреччина переконана у продовженні зернової угоди

13 березня 2023, 09:35
Туреччина переконана у продовженні зернової угоди
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
За допомогою зернової угоди було доставлено майже 24 млн тонн зерна.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар впевнений, що Чорноморська зернова угода, термін дії якої закінчується на цьому тижні, буде продовжена.

Повідомляє агенція Anadolu.

"Обидві сторони мають позитивне відношення, і ми віримо, що угода буде продовжена", - заявив міністр. 

Міністр повідомим, що Туреччина докладає зусиль щодо забезпечення виконання Стамбульської угоди і додав, що завдяки угоді майже 24 млн тонн зерна було доставлено тим, хто його потребував.

Чорноморська зернова ініціатива, підписана за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року. Вона дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства. Зерновий коридор почав працювати 1 серпня минулого року.

Термін дії  зернової угоди закінчується в цю суботу. 

Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди".

Туреччиназаявазернова угода

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