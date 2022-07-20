НОВИНИТуреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії - за словами турецьких посадовців, країни розглядають можливість використання ліри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії – Bloomberg
Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі
Фото:patrioty.org.ua
Про це пише Bloomberg.
За словами турецьких посадовців, знайомих з цим питанням, президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з президентом РФ Путіним у Тегерані обговорить оплату імпортованих російських енергоресурсів у валютах, відмінних від долара США.
Один із чиновників уточнив, що аналізований механізм може дозволити Анкарі використовувати турецькі ліри для імпорту енергоносіїв, заощаджуючи свої валютні резерви.
А платежі в турецькій валюті можуть бути використані Москвою для фінансування закупівель Росією товарів та послуг у турецьких постачальників.
Так само рублі мають стати частиною будь-якої торгової угоди між двома країнами, каже співрозмовник агентства.
"Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.
Минулого року експорт Туреччини до Росії склав 6,5 мільярда доларів, а імпорт із Росії – 29 мільярдів доларів. Також мільйони росіян відпочивають на середземноморському узбережжі Туреччини, витрачаючи на подорожі мільярди доларів", - пише Bloomberg.
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20 07 2022 13:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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