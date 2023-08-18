Туреччина побудує другий корвет для потреб ВМС України
Закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств в столичному Стамбулі.
Про це прес-служба ВМС написала на Facebook-сторінці.
"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України", йдеться в дописі.
Це буде вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.
Всі роботи здійснюються вчасно відповідно графіків та укладених договорів двох країн.Нагадаємо, що перший український корвет "Гетьман Іван Мазепа" в Туреччині спустили на воду в жовтні минулого року.