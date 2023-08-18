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Туреччина побудує другий корвет для потреб ВМС України

18 серпня 2023, 12:53
Туреччина побудує другий корвет для потреб ВМС України
Facebook-сторінка ВМС ЗС України
Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил Збройних сил України.

Закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств в столичному Стамбулі.

Про це прес-служба ВМС написала на Facebook-сторінці

"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України", йдеться в дописі. 

Це буде вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Всі роботи здійснюються вчасно відповідно графіків та укладених договорів двох країн.

Нагадаємо, що перший український корвет "Гетьман Іван Мазепа" в Туреччині спустили на воду в жовтні минулого року.
ТуреччинакорветadaВМС ЗСУ

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