Туреччина побудує другий корвет для потреб ВМС України

Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил Збройних сил України.

Закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств в столичному Стамбулі.

Про це прес-служба ВМС написала на Facebook-сторінці.

"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України", йдеться в дописі.

Це буде вже другий корвет який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Всі роботи здійснюються вчасно відповідно графіків та укладених договорів двох країн.