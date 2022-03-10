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У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа"

У Туреччині, 2 жовтня, відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа".
У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" Джерело: facebook.com/olenazelenska.official

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - зазначила Зеленська.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його включать до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Раніше повідомлялось, що  Україна збудувала унікальний корабель-розвідник.

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03 10 2022 08:06
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