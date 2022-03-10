У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа"
Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - зазначила Зеленська.
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його включать до складу ВМФ України у 2024 році.
Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.
Раніше повідомлялось, що Україна збудувала унікальний корабель-розвідник.
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