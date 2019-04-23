Україна збудувала унікальний корабель-розвідник
"Сьогодні відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
За його даними, судно збудували в рамках державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою укріплення морських кордонів України.
"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по оснащенню та можливостям виконувати задачі", - заявив на церемонії спуску міністр оборони Степан Полторак.
Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.
Нагадаємо, що кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що на посаду голови Генштабу є гідні офіцери, але прізвища назве потім.
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