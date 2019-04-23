Україна збудувала унікальний корабель-розвідник

"Сьогодні відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства"

Київський завод "Кузня на Рибальському" спустив на воду середній розвідувальний корабель, у якого немає аналогів в Україні.

"Сьогодні відбувся спуск першого середнього розвідувального корабля, який збудовано для потреб Військово-Морських сил Збройних сил України на замовлення оборонного відомства", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За його даними, судно збудували в рамках державної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2020 року з метою укріплення морських кордонів України.

"За всю історію України не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні — середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні — по оснащенню та можливостям виконувати задачі", - заявив на церемонії спуску міністр оборони Степан Полторак.

Представник духовенства отець Михаїл освятив корабель і екіпаж.

Нагадаємо, що кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що на посаду голови Генштабу є гідні офіцери, але прізвища назве потім.