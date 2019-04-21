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Зеленський про кандидатів в Генштаб: У нас є серйозні хлопці

За його словами, це діючі генерали
Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що на посаду голови Генштабу є гідні офіцери, але прізвища назве потім.
Зеленський про кандидатів в Генштаб: У нас є серйозні хлопці

"З приводу Генштабу. У нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії", - сказав Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів.

"Ви обов'язково їх побачите. Побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права назвати їх зараз. Тому що це домовленості з генералами. І це дуже серйозна історія", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

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21 04 2019 22:42
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