ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що на посаду голови Генштабу є гідні офіцери, але прізвища назве потім.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський про кандидатів в Генштаб: У нас є серйозні хлопці
За його словами, це діючі генерали
"З приводу Генштабу. У нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії", - сказав Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів.
"Ви обов'язково їх побачите. Побачите весь склад команди Володимира Зеленського. Я не маю права назвати їх зараз. Тому що це домовленості з генералами. І це дуже серйозна історія", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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21 04 2019 22:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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