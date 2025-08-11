В рф потонув буксир "Капітан Ушаков"

Судно спустили на воду лише три роки тому.

В російській федерації відбувся черговий прецедент з флотом - потонув буксир "Капітан Ушаков", що підтверджує проблеми у країні-агресорі з військово-морським флотом.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Йдеться, що судно, яке спустили на воду всього три роки тому, потонуло через затоплення допоміжних механізмів під час робіт з його добудови. Зокрема, буксир занурився на правий борт, і попри спроби врятувати його, виявився повністю затопленим.

"Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. Як раніше повідомляв Центр, росія має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів", - наголошують в РНБО.