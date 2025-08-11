Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В рф потонув буксир "Капітан Ушаков"

11 серпня 2025, 13:35
В рф потонув буксир
Судно спустили на воду лише три роки тому.
В російській федерації відбувся черговий прецедент з флотом - потонув буксир "Капітан Ушаков", що підтверджує проблеми у країні-агресорі з військово-морським флотом.
 
Про це заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.
 
Йдеться, що судно, яке спустили на воду всього три роки тому, потонуло через затоплення допоміжних механізмів під час робіт з його добудови. Зокрема, буксир занурився на правий борт, і попри спроби врятувати його, виявився повністю затопленим.
 
"Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. Як раніше повідомляв Центр, росія має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів", - наголошують в РНБО.
 
Мова, наприклад, про затримку з модернізацією великого протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко" і фактичне списання єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Наголошується, що це - яскравий приклад технічного занепаду.
 
Крім того, нагадується, що у цьому році було скасовано головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.
 
"Ці випадки лише підкреслюють неспроможність росії підтримувати навіть основні елементи свого флоту, що є важливим чинником для агресивної зовнішньої політики. Замість того щоб будувати нові судна, росія не може навіть утримати в строю старі", - йдеться у заяві.

 

корабельвійна в Україніросія окупанти

