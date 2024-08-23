ВМС України підтвердили знищення порому в російському порту "Кавказ"

Пором забезпечував окупантів паливно-мастильними матеріалами та озброєнням, повідомив спікер ВМС армії України.

Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю рф.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо підтвердити, що ціль було знищено Військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу зазначити, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив звісно й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль", - сказав Плетенчук.

Відповідно, за його словами, це має зменшити потенціал можливості російських окупантів на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.