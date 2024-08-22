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ЗСУ ударили по керчинському порту і уразили паром, який затонув (оновлено)

22 серпня 2024, 17:54
ЗСУ ударили по керчинському порту і уразили паром, який затонув (оновлено)
Фото: firtka.if.ua
На поромі "Акватрейдер" були цистерни з паливом.

Сьогодні, 22 серпня, в обід українські військові атакували порт "Кавказ", де стояв пором "Акватрейдер", який був завантажений цистернами з паливом. 

Про це повідомили рос ЗМІ. 

Джерело розказало, що в порту "Кавказ" попали у пором "Акватрейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з паливом. 

Відомо також, що "пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно".

Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, з 16:29 "тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом".

Пізніше стало відомо,і що пором затонув. росіяни пишуть, що на території порту пожежі немає. 

 
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