ЗСУ ударили по керчинському порту і уразили паром, який затонув (оновлено)
Сьогодні, 22 серпня, в обід українські військові атакували порт "Кавказ", де стояв пором "Акватрейдер", який був завантажений цистернами з паливом.
Про це повідомили рос ЗМІ.
Джерело розказало, що в порту "Кавказ" попали у пором "Акватрейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з паливом.
Відомо також, що "пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно".
Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.
Крім того, з 16:29 "тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом".
Пізніше стало відомо,і що пором затонув. росіяни пишуть, що на території порту пожежі немає.