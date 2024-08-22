ЗСУ ударили по керчинському порту і уразили паром, який затонув (оновлено)

На поромі "Акватрейдер" були цистерни з паливом.

Сьогодні, 22 серпня, в обід українські військові атакували порт "Кавказ", де стояв пором "Акватрейдер", який був завантажений цистернами з паливом.

Про це повідомили рос ЗМІ.

Джерело розказало, що в порту "Кавказ" попали у пором "Акватрейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Відомо також, що "пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно".

Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

Крім того, з 16:29 "тимчасово перекрито рух автотранспорту Кримським мостом".

Пізніше стало відомо,і що пором затонув. росіяни пишуть, що на території порту пожежі немає.