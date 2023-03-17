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Туреччина почала ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

17 березня 2023, 17:12
Туреччина почала ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
Сьогодні про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.

Про це повідомляє Yle.

"Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, й схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту", – заявив Ердоган, додавши, що зі Швецією дискусії продовжаться.

Також президент додав, що Туреччина дотримується політики відкритих дверей Альянсу.  

Видання пише, що турецький парламент може ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО вже до середини квітня. 

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина. Там голосування має відбутися в кінці березня. 

В середу стало відомо, що президент Фінляндії вирушить до Туреччини: говоритиме з Ердоганом про вступ у НАТО.
ТуреччинаШвеціяНАТОФінляндія

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