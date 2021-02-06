Туреччина почне вимагати ПЛР-тести від туристів з України з 4 червня

За уточненням, отриманим від МВС Туреччини, для осіб, які прибуватимуть в Туреччину з території України, зазначені правила застосовуватимуться з 4 червня 2021 року

Турецька вимога щодо ПЛР-тестів від українських туристів почне діяти з 4 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне уточнення на своїй сторінці у Facebook зробило посольство України у Туреччині.

"За уточненням, отриманим від МВС Туреччини, для осіб, які прибуватимуть в Туреччину з території України, зазначені правила застосовуватимуться з 4 червня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

У вівторок профільне видання Avianews повідомило, що вночі 31 травня турецька влада поширила відповідну інформацію в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932/21.

Пасажир повинен мати ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, або негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду.

Аналізи на коронавірус можуть не здавати ті пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і мають офіційний документ про це. З моменту отримання останньої дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів. Також замість тесту можна надати довідку про те, що людина перехворіла COVID-19 в останні шість місяців.

Для в’їзду до Туреччини також обов’язковою є наявність страхового поліса на COVID-19 та заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини: https://register.health.gov.tr/#

Електронну форму необхідно заповнити за 72 години до прибуття. Заповнену форму необхідно роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс.

Вимога про ПЛР-тести для українців була скасована лише 15 травня. Нові правила діють з 1 червня до 30 червня включно, але поточна ситуація показала, що влада Туреччини може змінювати їх у будь-який час.

ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.