Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів

Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки

Локдаун в Туреччині, який запровадили до 17 травня, не торкнеться українських туристів. Вони зможуть вільно пересуватися країною та відвідувати пам'ятки.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками переговорів з турецькою стороною, передає РБК-Україна.

За його словами, обмеження не торкнуться туристів, які запланували відпочинок з проживанням в готелях.

"Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки", - додав Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження, зокрема, комендантської години вони не зобов'язані дотримуватися. Але на інших іноземців, які проживають або працюють в Туреччині, дані обмеження поширюються.