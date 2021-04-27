CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛокдаун в Туреччині, який запровадили до 17 травня, не торкнеться українських туристів. Вони зможуть вільно пересуватися країною та відвідувати пам'ятки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів
Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки
Фото: xn--j1aidcn.org
Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками переговорів з турецькою стороною, передає РБК-Україна.
За його словами, обмеження не торкнуться туристів, які запланували відпочинок з проживанням в готелях.
"Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки", - додав Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження, зокрема, комендантської години вони не зобов'язані дотримуватися. Але на інших іноземців, які проживають або працюють в Туреччині, дані обмеження поширюються.
Нагадаємо, що Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.
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27 04 2021 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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