Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів

Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки
Локдаун в Туреччині, який запровадили до 17 травня, не торкнеться українських туристів. Вони зможуть вільно пересуватися країною та відвідувати пам'ятки.
Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів Фото: xn--j1aidcn.org
Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками переговорів з турецькою стороною, передає РБК-Україна.
 
За його словами, обмеження не торкнуться туристів, які запланували відпочинок з проживанням в готелях.
 
"Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки", - додав Ткаченко.
 
Раніше повідомлялося, що Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження, зокрема, комендантської години вони не зобов'язані дотримуватися. Але на інших іноземців, які проживають або працюють в Туреччині, дані обмеження поширюються.
 
Нагадаємо, що Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2021 15:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.