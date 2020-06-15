Туреччина презентує програму безпечного туризму

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой 19 червня в Анталії презентує Програму сертифікації безпечного туризму та покаже на прикладі кількох готелів нові умови відпочинку в період пандемії COVID-19.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Завдяки тому, що наша держава вжила суворих заходів на ранніх етапах (пандемії - ред.), ми успішно впоралася з цим періодом. Тепер ми готові розпочати туристичний сезон на узбережжях. Після відновлення з 1 червня внутрішніх рейсів, а з 10-го - міжнародних, Туреччина вітає гостей з-за кордону», - зазначається у запрошенні до участі в заході.

Презентація відбуватиметься в Анталії 19-21 червня, участь у ній візьмуть посли понад 40 країн, а також журналісти, у тому числі іноземні.

Як повідомлялося, сертифікацію готелів мінтуризму Туреччини анонсувало наприкінці квітня. Умовами одержання сертифікатів є дотримання вимог дезінфекції та санітарної обробки, соціального дистанціювання, перевірка стану здоров’я персоналу, забезпечення засобами індивідуального захисту, встановлення теплових камер та багато інших заходів.

Документ, що визначає вимоги для проходження сертифікації, складається зі 132 пунктів. У ньому є окремі розділи на кшталт «прибуття гостей у готель», «охорона», «їжа та напої», «фітнес-салони та СПА», «анімаційні салони», «басейни та пляжі», «доставка до готелів», «гострий стан та ізоляція» тощо. Отримання сертифікатів є добровільним, але ті, хто відмовиться від цієї процедури, не зможуть надавати послуги туристам.

Нагадаємо, що Міністерство туризму Туреччини опублікувало відео, що розповідає про туристичні принади країни та запрошує мандрівників знову "відкрити для себе" цю дестинацію.