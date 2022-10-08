Туреччина пропустила через Босфор російське судно зі зброєю з Сирії

Джерела в європейській розвідці вважають, що постачання зброї з Сирії до Новоросійська мають поповнити запаси озброєння в Криму

Підсанкційне російське судно Sparta II у липні здійснило рейс із сирійського порту Тартус до чорноморського порту Новоросійськ, де розвантажило 11 одиниць орієнтовно військової техніки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані західних розвідок, супутникові знімки та оцінки військових експертів.

Джерела в європейській розвідці вважають, що постачання зброї з Сирії до Новоросійська мають поповнити запаси озброєння в Криму. Таким чином, росія хоче зміцнити оборону в Херсоні та на Запоріжжі перед можливим контрнаступом України.

За словами турецьких чиновників, торгові судна можуть проходити через Босфор, їх перевіряють лише за наявності підозри в перевезенні вантажів військового призначення.

Ще одним несподіваним постачальником артилерійських систем може стати Північна Корея, яка має реактивні системи залпового вогню великої дальності, які перевершують російські аналоги.

Варто відзначити, що в лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина, згідно конвенції Монтре, заборонила прохід військових кораблів російської федерації в Чорне море.