ПОЛІТИКА НОВИНИДжерела в європейській розвідці вважають, що постачання зброї з Сирії до Новоросійська мають поповнити запаси озброєння в КримуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина пропустила через Босфор російське судно зі зброєю з Сирії
Підсанкційне російське судно Sparta II у липні здійснило рейс із сирійського порту Тартус до чорноморського порту Новоросійськ, де розвантажило 11 одиниць орієнтовно військової техніки.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані західних розвідок, супутникові знімки та оцінки військових експертів.
Джерела в європейській розвідці вважають, що постачання зброї з Сирії до Новоросійська мають поповнити запаси озброєння в Криму. Таким чином, росія хоче зміцнити оборону в Херсоні та на Запоріжжі перед можливим контрнаступом України.
За словами турецьких чиновників, торгові судна можуть проходити через Босфор, їх перевіряють лише за наявності підозри в перевезенні вантажів військового призначення.
Ще одним несподіваним постачальником артилерійських систем може стати Північна Корея, яка має реактивні системи залпового вогню великої дальності, які перевершують російські аналоги.
Крім того, як повідомляв iPress, США мають інформацію про те, що росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для використання у війні проти України.
Варто відзначити, що в лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина, згідно конвенції Монтре, заборонила прохід військових кораблів російської федерації в Чорне море.
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10 08 2022 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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