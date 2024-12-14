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ПОЛІТИКА

Туреччина просить США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку"

14 грудня 2024, 13:13
Туреччина просить США пом’якшити санкції проти
Фото: gazprombank.ru
Туреччина хоче вийти з санкційного списку. Турецька сторона подала заявку.

Туреччина просить США послабити санкції проти російського "Газпромбанку". Анкара хоче виключення з санкційного списку.

Про це повідомляє  Hürriyet.

Зазначається, що під час переговорів американської делегації на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном з турецькою стороною в Анкарі представники Туреччини порушили питання про пом'якшення санкцій проти "Газпромбанку".

Туреччина хоче вийти з санкційного списку. Турецька сторона подала заявку.

Як пише видання, американська сторона заявила, що знає про подані заявки, і вони проводять дослідження з цього питання.

Раніше міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини заявляв, що рішення США запровадити санкції щодо "Газпромбанку" вплине на Туреччину, оскільки Анкара досі купує газ у москви.

Нагадаємо, 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України.

СШАТуреччинаГазпромбанксанкціі проти росії

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