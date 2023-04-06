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Туреччина провела газопровід у Чорному морі

06 квітня 2023, 18:57
Туреччина провела газопровід у Чорному морі
Фото: alaskaphotographics.photoshelter.com
Монтаж газопроводу від газового родовища Сакарія у Чорному морі до наземного пункту завершено.

Туреччина завершила будівництво газопроводу, який з'єднує газове родовище Сакар'я в Чорному морі із наземним розподільчим терміналом. 

Про це повідомила державна трубопровідна компанія TPAO на Facebook-сторінці.

"Успішно завершено монтаж труб, що з'єднують наше газове родовище в Сакар'ї із наземним терміналом", - йдеться в пості.  

Очікується, що 20 квітня газ із Сакар'ї почне надходити до турецької газотранспортної системи.

На сьогодні Туреччина залежить від імпортного постачання газу. В 2021 році близько 45% газу до Туреччини надійшло з росії, решта - з Ірану і Азербайджану.

Раніше стало відомо, що Україна і Словаччина продовжили дію гарантованих потужностей газу на 6 місяців.
ТуреччинагазопровідЧорне море

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