Монтаж газопроводу від газового родовища Сакарія у Чорному морі до наземного пункту завершено.

Туреччина завершила будівництво газопроводу, який з'єднує газове родовище Сакар'я в Чорному морі із наземним розподільчим терміналом.

Про це повідомила державна трубопровідна компанія TPAO на Facebook-сторінці.

"Успішно завершено монтаж труб, що з'єднують наше газове родовище в Сакар'ї із наземним терміналом", - йдеться в пості.

Очікується, що 20 квітня газ із Сакар'ї почне надходити до турецької газотранспортної системи.

На сьогодні Туреччина залежить від імпортного постачання газу. В 2021 році близько 45% газу до Туреччини надійшло з росії, решта - з Ірану і Азербайджану.