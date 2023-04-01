Україна і Словаччина продовжили дію гарантованих потужностей газу на 6 місяців

Українська ОГТСУ і словацька Eustream продовжили дію гарантованих потужностей в обсязі 42 млн куб. метрів газу ще на півроку.

Домовленості про продовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей діятимуть до 30 вересня цього року року.

Передає прес-служба ОГТСУ.

Український оператор нагадав, що від лютого минулого року ОГТСУ спільно зі словацьким партнером забезпечують гарантовані потужності для імпорту газу обсягом 42 млн кубометрів на добу. Підписаний в 2014 році договір діяв на 27 млн кубометрів.

Такий крок словацьких колег сприяє інтеграції ринків газу, розвитку бізнес-відносин і зміцненню безпеки постачання газу в регіоні.

"Загалом наразі наявні гарантовані потужності для імпорту з країн ЄС до України становлять 54 млн кубометрів на добу. Також можливий імпорт додаткових 4 млн кубометрів на добу через Молдову та Румунію з південного напрямку Трансбалканським маршрутом", - сказали в прес-службі.

Незабаром ОГТСУ і словацький Eustream планують визначити короткострокові та середньострокові цілі та шляхи для їхньої реалізації.

"На цьому етапі трансформації європейської енергетичної системи, реформування газового ринку Європи, диверсифікації джерел і маршрутів постачання необхідно максимально задіяти потенціал наявної газової інфраструктури. Ми фокусуємося на цьому завданні", - сказав гендиректор ОГТСУ Дмитро Липпа.