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ПОЛІТИКА

Країни ЄС спільно закуплять ще 16 мільярдів кубометрів газу для проходження зими – Reuters

06 липня 2023, 20:59
Країни ЄС спільно закуплять ще 16 мільярдів кубометрів газу для проходження зими – Reuters
Фото: Укрінформ
Спільні закупівлі газу ЄС – це механізм, який має допомогти заповнити європейські сховища до зими та об'єднати ринковий вплив країн ЄС – замість того, щоб конкурувати один з одним на світових ринках за паливо у зв’язку із припиненням поставок російського газу.

Європейські газові компанії зареєстрували попит на майже 16 мільярдів кубометрів газу в рамках другого раунду спільних закупівель газу Європейським Союзом. Це другий спільний тендер ЄС на закупівлю газу, в рамках якого до 10 липня будуть зібрані пропозиції від світових постачальників газу й він буде охоплювати поставки до березня 2025 року.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, передає Reuters.

Спільні закупівлі газу ЄС – це механізм, який має допомогти заповнити європейські сховища до зими та об'єднати ринковий вплив країн ЄС – замість того, щоб конкурувати один з одним на світових ринках за паливо у зв’язку із припиненням поставок російського газу.

Незважаючи на початковий скептицизм з боку деяких галузевих джерел ЄС, схоже, перевиконає свою мету – спільно закупити близько 13,5 млрд кубометрів газу. Перший тендер, завершений у травні, вже отримав заявки від компаній на спільну закупівлю 11,6 млрд кубометрів. 

Ці обсяги становлять лише невелику частину від загального попиту ЄС, що становить близько 360 млрд кубометрів, але мають на меті допомогти країнам підготуватися до наступної зими після того, як москва перекрила більшість газових потоків до Європи після свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Шефчович сказав, що компанії вже підписали кілька угод за схемою ЄС, але відмовився ділитися деталями. ЄС підбирає покупців і продавців газу, але не бере участі в комерційних переговорах, які відбуваються між компаніями для підписання контрактів. Брюссель також розглядає можливість зробити програму спільних закупівель газу постійною.

Нагадаємо, що у травні ціни на газ у Європі впали до мінімального за два роки рівня. Спільний тендер ЄС на закупівлю газу називався серед додаткових факторів зниження ціни.  

ЄСгаз.

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