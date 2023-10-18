Туреччина проводить переговори з Хамас щодо звільнення заручників
Про це повідомляє Reuters.
"Анкара обговорює питання звільнення іноземців, цивільних осіб і дітей, яких утримує Хамас", - заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.
За його словами, багато країн звернулися до Туреччини з проханням про допомогу у звільненні їхніх громадян.
"Переговори, робота над обміном полонених тривають. Відбуваються переговори і зустрічі через розвідувальні підрозділи, але в запалі перших днів не вдалося створити для цього якусь основу", - сказав Фідан.
Глава турецького МЗС додав, що й інші країни, зокрема Катар, також ведуть переговори з лідерами Хамас, які зараз перебувають в Катарі.
"Ми також час від часу говоримо з нашими друзями, партнерами там. Нічого конкретного наразі. Американці, німці щодо своїх громадян. Були ті, які з першого дня просили нашої допомоги у звільненні своїх громадян", - підсумував Фідан.
За офіційними даними, Хамас утримує в секторі Гази близько 200 заручників.
Туреччина раніше підтримувала палестинців, виступаючи за вирішення конфлікту з Ізраїлем за принципом двох держав.
Але Анкара не вважає Хамас терористичним угрупуванням та приймає його членів.
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