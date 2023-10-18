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Туреччина проводить переговори з Хамас щодо звільнення заручників

18 жовтня 2023, 17:28
Туреччина проводить переговори з Хамас щодо звільнення заручників
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Туреччина підтвердила проведення переговорів з палестинськими терористичним угрупуванням Хамас щодо звільнення заручників, які були захоплені в Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

"Анкара обговорює питання звільнення іноземців, цивільних осіб і дітей, яких утримує Хамас", - заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

За його словами, багато країн звернулися до Туреччини з проханням про допомогу у звільненні їхніх громадян.

"Переговори, робота над обміном полонених тривають. Відбуваються переговори і зустрічі через розвідувальні підрозділи, але в запалі перших днів не вдалося створити для цього якусь основу", - сказав Фідан.

Глава турецького МЗС додав, що й інші країни, зокрема Катар, також ведуть переговори з лідерами Хамас, які зараз перебувають в Катарі.

"Ми також час від часу говоримо з нашими друзями, партнерами там. Нічого конкретного наразі. Американці, німці щодо своїх громадян. Були ті, які з першого дня просили нашої допомоги у звільненні своїх громадян", -  підсумував Фідан.

За офіційними даними, Хамас утримує в секторі Гази близько 200 заручників.

Туреччина раніше підтримувала палестинців, виступаючи за вирішення конфлікту з Ізраїлем за принципом двох держав. 

Але Анкара не вважає Хамас терористичним угрупуванням та приймає його членів. 

Ми також писали, що Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю.

 

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