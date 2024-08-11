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Туреччина розблокувала доступ до Instagram

11 серпня 2024, 14:18
Туреччина розблокувала доступ до Instagram
Фото: з вільного доступу
Обмеження на соціальну мережу діяли майже тиждень.

У суботу ввечері Туреччина відновила доступ до Instagram після більш ніж тижневого блокування через те, що платформа соціальних медіа не дотримується турецьких законів.

Про це пише Business Standard. 

Управління інформаційно-комунікаційних технологій 2 серпня закрило доступ до Instagram без пояснення конкретної причини. 

"У наших переговорах з представниками Instagram ми отримали запевнення, що наші запити будуть задоволені, особливо ті, що стосуються злочинної діяльності, і дали обіцянку, що ми працюватимемо разом над засобами цензури користувачів", – заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу. 

Він додав, що платформа має встановити відповідність турецьким законам і що у випадках, коли закон буде порушено, буде швидке та ефективне втручання.

За його словами, всі облікові записи, які належать терористичним організаціям, будуть заборонені, а весь контент, який рекламує такі організації, буде видалено, зокрема PKK, PYD і FETO.

PKK, або Робітнича партія Курдистану, є забороненою групою, яка вела десятиліття повстання в Туреччині, щоб створити автономний регіон на південному сході Туреччини, а PYD це політична організація сирійських курдів, яку турецькі чиновники стверджують, що вона є підрозділом 

Днями ми писали, що Туреччина планує переговори з Instagram після блокування доступу до платформи.

 

ТуреччинаInstagram

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