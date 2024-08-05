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ПОЛІТИКА

Туреччина планує переговори з Instagram після блокування доступу до платформи

05 серпня 2024, 18:40
Туреччина планує переговори з Instagram після блокування доступу до платформи
Фото: з вільних джерел
2 серпня у Туреччині заблокували доступ до Instagram.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що уряд проведе переговори з представниками соціальної мережі Instagram, доступ до якої Анкара раніше обмежила. За його словами, під час попередньої зустрічі турецькі чиновники висловили занепокоєння щодо виконання платформою законів країни.

Про це повідомляє Reuters

"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб відновити наші послуги", — заявили у пресслужбі Meta, яка володіє Instagram.

Там також додали, що через блокування платформи у Туреччині мільйони людей позбавлені своїх повсякденних способів спілкування з сім’єю та друзями, а бізнес більше не може проводити свою діяльність у звичний спосіб.

Нагадаємо, 2 серпня у Туреччині заблокували доступ до Instagram. Офіційно про причини не повідомлялось, проте ЗМІ припускали, що Анкара могла ухвалити таке рішення через блокування платформою постів із висловленням співчуття у зв’язку із загибеллю політичного ватажка Хамаса Ісмаїла Ганії. 

ТуреччинаInstagram

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