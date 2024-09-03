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Китай підтримав участь Туреччини у БРІКС

03 вересня 2024, 16:13
Китай підтримав участь Туреччини у БРІКС
Фото: з вільного доступу
Стамбул вже офіційно подав заявку.

Пекін підтримує участь більшої кількості країн-однодумців у співпраці в рамках БРІКС, зокрема і Туреччини.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

"Китай готовий разом з іншими країнами-членами БРІКС продовжувати розвивати дух відкритості, інклюзивності та взаємовигідного співробітництва і ми також готові підтримувати ще більше партнерів-однодумців у тому, щоб вони брали участь у співпраці БРІКС", - повідомила Мао.

Вона додала, що БРІКС це важлива платформа для співпраці між країнами з ринком, який формується, і країнами, які розвиваються. 

Речниця МЗС не назвала Туреччину, ймовірно, через відсутність офіційної заяви турецького уряду з цього приводу і небажання коментувати припущення ЗМІ, але з її відповіді можна дійти висновку, що Китай готовий підтримати Анкару, якщо та звернеться з проханням про членство в БРІКС. 

До створеної Бразилією, росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою групи БРІКС 1 січня цього року долучилися Ефіопія, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати і її чисельність зросла до 10 учасників.

Нагадаємо, що вчора, 2 вересня, Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС.

 

КитайТуреччинаБРІКС

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