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Турецька влада заблокувала Instagram у країні

02 серпня 2024, 11:11
Турецька влада заблокувала Instagram у країні
Фото: з вільного доступу
Користувачі Instagram обурені діями турецької влади і кажуть про цензуру.
Цього ранку громадяни Туреччини не змогли отримати доступ до своїх сторінок у Instagram. Доступ був заблокований вранці 2 серпня за рішенням Ради з технологій та комунікацій. Причини та тривалість блокування на сайті відомства не називаються.
 
Про це сьогодні повідомив інформаційно-технологічний регулятор країни, пише Reuters.
 
На даний час доступ до популярного в Туреччині ресурсу недоступний з комп'ютерів та мобільних пристроїв. Багато користувачів намагаються отримати доступ до Instagram через VPN та інші альтернативні варіанти. Число користувачів Instagram у 85-мільйонній Туреччині перевищує 50 млн осіб. 
 
Устім, газета Birgün не виключає, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з блокуванням у Instagram співчуттів у зв'язку із вбивством в Ірані глави політбюро Хамасу Ісмаїла Ханії. Це рішення засудив голова управління комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.
 
Алтун назвав дії соцмережі проявом цензури і пообіцяв захищати свободу вираження, вдавшись до дій проти платформ, які багато разів довели, що вони служать «глобальній експлуататорській системі несправедливості».
 
За даними телеканалу CNBC, рада з технологій має право використовувати свої повноваження для обмеження роботи соцмереж, проте його рішення протягом 24-48 годин має бути затверджено судовими інстанціями. Очікується, що вердикт щодо Instagram буде винесений судом Анкари протягом 2 серпня.
 
Втім рішення влади країни розділило суспільство. Одні відверто його підтримують, інші засуджують. Як написав на свїй сторінці у  соцмережі X популярний журналіст Джунейт Оздемір, який має понад 8 мільйонів фанів: "Країна, яка сьогодні закриває Instagram, є країною третього світу. Соромно, соромно".
 
Натомість деякі користувачі писали, що підтримують рішення: «Давайте ще Tik Tok заборонимо».  Інші нарікали, що така заборона неприпустима.
 
"Це ганьба. Хто такий Ханія, брате? Яке нам діло до Ханії? Цікаво, чому ми робимо подібні дурниці, коли, навіть, жодна арабська країна не переймається?", –  казала одна із користувачок соцмереж.
 
Інший користувач був ще критичнішим: "Через цих арабів ми зазнали всілякої шкоди і зрештою втратили свободу слова".

 

війна в Україніросія окупантиInstagram

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