Туреччина створила підводний дрон для розмінування
Турецька компанія STM розробила безпілотний підводний аппарат для виявлення і знищення мін.
Про це повідомляє агенція Anadolu.
Генеральний директор STM Озгюр Гюлерьюз розказав, що оботи, пов'язані з безпілотним підводним автономним апаратом, анонсованим у рамках IDEF-23, йдуть швидкими темпами, і прототип апарату буде представлено наприкінці цього чи на початку наступного року.
"Наша мета на першому етапі - розробити безпілотний автономний підводний апарат, який можна буде використовувати для виявлення та знищення мін. Сподіваємося, що прототип буде готовий не пізніше за початок 2024 року", - заявив Гюлерьюз.Також стало відомо, що Baykar почне випускати безпілотні винищувачі вже наступного року.