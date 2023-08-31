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Туреччина створила підводний дрон для розмінування

31 серпня 2023, 21:41
Туреччина створила підводний дрон для розмінування
aa.com
Компанія показала свої системи БПЛА і військово-морські платформи на найбільшому в світі фестивалі авіації, космонавтики та технологій TEKNOFEST, який відбувається в Анкарі.

Турецька компанія STM розробила безпілотний підводний аппарат для виявлення і знищення мін. 

Про це повідомляє агенція Anadolu.

Генеральний директор STM Озгюр Гюлерьюз розказав, що оботи, пов'язані з безпілотним підводним автономним апаратом, анонсованим у рамках IDEF-23, йдуть швидкими темпами, і прототип апарату буде представлено наприкінці цього чи на початку наступного року.

"Наша мета на першому етапі - розробити безпілотний автономний підводний апарат, який можна буде використовувати для виявлення та знищення мін. Сподіваємося, що прототип буде готовий не пізніше за початок 2024 року", - заявив Гюлерьюз.

Також стало відомо, що Baykar почне випускати безпілотні винищувачі вже наступного року.
Туреччинадрон для розмінуванняSTM

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