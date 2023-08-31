Baykar почне випускати безпілотні винищувачі вже наступного року
31 серпня 2023, 18:36
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Турецька компанія Baykar почне виробництво безпілотних винищувачів Kızılelma власної розробки вже наступного року.
Про це повідомив голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, повідомляє Укрінформ.
"Розробка триває. Ви знаєте, ми обіцяли, що здійснимо перший політ в рік 100-річчя нашої Республіки. Але в якості сюрпризу перший політ було здійснено у 2020 році, програма випробувань наразі триває. Його запустять у виробництво у 2024 році", - заявив Сельчук Байрактар.На початку серпня стало відомо, що Baykar отримала найбільший експортний контракт в історії Туреччини.