Турецька Baykar завершила випробування ракети з ШІ

Ракета важить 40 кг, а вага боєголовки становить 5 кг, а її швидкість 300 км.

Компанія Baykar успішно завершила випробування мініракети KEMANKEŞ 1 на основі технології штучного інтелекту.

Про це голова правління та технічного директора компанії Baykar Сельчук Байрактар написав в соцмережі X.

"Bayraktar KEMANKEŞ 1. Міні-крилата ракета з технологією AI. Навігаційний тест", - йдеться в дописі.

Байрактар додав, що KEMANKEŞ 1 може використовуватися на дроні AKINCI, Bayraktar TB2 і Bayraktar TB3.

Ракета може швидко рухатися завдяки реактивному двигуну, здійснювати автономний політ завдяки системі автопілота на основі технології штучного інтелекту близько години.

KEMANKEŞ 1 розпізнає ціль і знищує її з високою точністю за складних погодних умов та в будь-яку пору доби.

Завдячуючи технології захисту ракета не піддається впливу електронних перешкод.

Ракета важить 40 кг, а вага боєголовки становить 5 кг.

Максимальна висота польоту - до 5 км, робоча висота - 3,66 км, а діапазон дії - 150 км.

Крейсерська швидкість - 296,32 км за год., а максимальна швидкість - 370,4 км за год. Розмах крил - 1,14 м, довжина - 1,73 м, висота - 0,4 м.

На початку року ми писали, що бойовий безпілотник Bayraktar TB3 пройшов нове льотне випробування.