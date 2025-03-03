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Турецька Baykar завершила випробування ракети з ШІ

03 березня 2025, 20:42
Турецька Baykar завершила випробування ракети з ШІ
Baykar
Ракета важить 40 кг, а вага боєголовки становить 5 кг, а її швидкість 300 км.

Компанія Baykar успішно завершила випробування мініракети KEMANKEŞ 1 на основі технології штучного інтелекту. 

Про це голова правління та технічного директора компанії Baykar Сельчук Байрактар написав в соцмережі X.

"Bayraktar KEMANKEŞ 1. Міні-крилата ракета з технологією AI. Навігаційний тест", - йдеться в дописі. 

Байрактар додав, що KEMANKEŞ 1 може використовуватися на дроні AKINCI, Bayraktar TB2 і Bayraktar TB3.

Ракета може швидко рухатися завдяки реактивному двигуну, здійснювати автономний політ завдяки системі автопілота на основі технології штучного інтелекту близько години.

KEMANKEŞ 1 розпізнає ціль і знищує її з високою точністю за складних погодних умов та в будь-яку пору доби.

Завдячуючи технології захисту ракета не піддається впливу електронних перешкод.

Ракета важить 40 кг, а вага боєголовки становить 5 кг.

Максимальна висота польоту - до 5 км, робоча висота - 3,66 км, а діапазон дії - 150 км. 

Крейсерська швидкість - 296,32 км за год., а максимальна швидкість - 370,4 км за год. Розмах крил - 1,14 м, довжина - 1,73 м, висота - 0,4 м.

На початку року ми писали, що бойовий безпілотник Bayraktar TB3 пройшов нове льотне випробування.

 

Baykarракет-дрон

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