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Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів

Ми визначили кроки, яких слід вжити у таких важливих питаннях, як технічні стандарти, законодавчі нормативні акти та інвестиційна підтримка, щоб за короткий час створити екосистему зарядних станцій
У Туреччині почали створення мережі заправок для електромобілів, яка матиме понад 200 тисяч точок по всій країні.
Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів Фото: planetark.org
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра промисловості та технологій Мустафи Варанка, яку наводить агентство DHA.
 
"За нашими прогнозами, до 2030 року на дорогах буде понад 2 млн електромобілів. Значну частину цього, безсумнівно, становитиме TOGG (турецький електрокар - ред.). Для обслуговування цієї кількості електрокарів знадобиться понад 200 тис. громадських пунктів зарядки. Міністерство промисловості та технологій проводить необхідну підготовку інфраструктури разом з іншими відповідними міністерствами", - повідомив міністр.
 
За його словами, мережа заправок почне роботу, коли перший електрокар вітчизняного виробництва зійде з конвеєра.
 
"Ми визначили кроки, яких слід вжити у таких важливих питаннях, як технічні стандарти, законодавчі нормативні акти та інвестиційна підтримка, щоб за короткий час створити екосистему зарядних станцій", - підсумував Варанк.
 
Як повідомляли в компанії TOGG, перші електрокари турецької розробки мають надійти в продаж у 2022 році. Після виходу на турецький ринок, автівки будуть експортувати в країни Європи, спочатку - до ФРН, згодом  - до Франції та Італії. Пілотний електрокар TOGG був представлений у грудні 2019 року.
 
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19 05 2021 10:19
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