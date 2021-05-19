НОВИНИУ Туреччині почали створення мережі заправок для електромобілів, яка матиме понад 200 тисяч точок по всій країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів
Ми визначили кроки, яких слід вжити у таких важливих питаннях, як технічні стандарти, законодавчі нормативні акти та інвестиційна підтримка, щоб за короткий час створити екосистему зарядних станцій
Фото: planetark.org
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра промисловості та технологій Мустафи Варанка, яку наводить агентство DHA.
"За нашими прогнозами, до 2030 року на дорогах буде понад 2 млн електромобілів. Значну частину цього, безсумнівно, становитиме TOGG (турецький електрокар - ред.). Для обслуговування цієї кількості електрокарів знадобиться понад 200 тис. громадських пунктів зарядки. Міністерство промисловості та технологій проводить необхідну підготовку інфраструктури разом з іншими відповідними міністерствами", - повідомив міністр.
За його словами, мережа заправок почне роботу, коли перший електрокар вітчизняного виробництва зійде з конвеєра.
"Ми визначили кроки, яких слід вжити у таких важливих питаннях, як технічні стандарти, законодавчі нормативні акти та інвестиційна підтримка, щоб за короткий час створити екосистему зарядних станцій", - підсумував Варанк.
Як повідомляли в компанії TOGG, перші електрокари турецької розробки мають надійти в продаж у 2022 році. Після виходу на турецький ринок, автівки будуть експортувати в країни Європи, спочатку - до ФРН, згодом - до Франції та Італії. Пілотний електрокар TOGG був представлений у грудні 2019 року.
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