Туреччина також заблокувала Discord

Лише вчора платформу обміну миттєвими повідомленнями та інформацією заблокували в росії.

На сайті управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини з'явилася картка про блокування в країні доступу до платформи Discord.

Про це повідомляє Türkiye Today.

Відповідне рішення було ухвалено після розслідування, яке виявило використання платформи для вимагання, пропаганди насильства та сексуальних домагань.

Це було зроблено тоді, коли Стамбул стежить за безпекою у соціальних мережах, особливо після повідомлень про те, що певні групи в Discord на цілувались дітей, шантаж і кіберзалякування.

"Деякі групи нібито використовували тег "901" у своїх іменах користувачів, щоб ідентифікувати себе, викликаючи тривогу серед чиновників і батьків", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, на вихідних відбулися обговорення з міністерствами внутрішніх справ, юстиції та сім’ї, соціальних служб, щоб оцінити ризики, пов’язані з Discord.

"Ми не хочемо займати заборонну позицію, але ми без вагань будемо використовувати всі повноваження, необхідні для захисту нашої молоді", - заявив турецький міністр.

Вчора, 8 жовтня, росія заблокувала месенджер Discord, який популярний серед геймерів.