Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400

Напередодні Сполучені Штати зверталися до країни із закликом надати даний вид зброї на оборонні потреби України.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його держава не надаватиме Україні ЗРК С-400, як це пропонували Сполучені Штати.

Про це повідомляє Haberturk.

Чавушоглу зазначив, що Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?", — сказав глава дипломатичного відомства.

Він також заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну.

"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", — додав Чавушоглу.

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