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ПОЛІТИКА

Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400

07 травня 2023, 18:53
Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400
Фото: unian.ua
Напередодні Сполучені Штати зверталися до країни із закликом надати даний вид зброї на оборонні потреби України.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його держава не надаватиме Україні ЗРК С-400, як це пропонували Сполучені Штати. 

Про це повідомляє Haberturk.

Чавушоглу зазначив, що Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?", — сказав глава дипломатичного відомства.

Він також заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну.

"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", — додав Чавушоглу.

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Туреччинавійна в Україні

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