Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його держава не надаватиме Україні ЗРК С-400, як це пропонували Сполучені Штати.
Про це повідомляє Haberturk.
Чавушоглу зазначив, що Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.
"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?", — сказав глава дипломатичного відомства.
Він також заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну.
"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", — додав Чавушоглу.
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