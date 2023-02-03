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ПОЛІТИКА

Туреччина викликає дев'ятьох західних послів через загрозу безпеки

03 лютого 2023, 10:38
Туреччина викликає дев'ятьох західних послів через загрозу безпеки
джерело lowcostavia
Міністерство закордонних справ Туреччини викликало послів дев’яти західних країн, щоб засудити рішення країн тимчасово закрити дипломатичні представництва з міркувань безпеки після інцидентів зі спаленням Корану в Європі.

Зокрема, були викликані посли США, Швеції, Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Швейцарії та Великої Британії, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в турецькому МЗС. Упродовж останнього тижня Франція, Німеччина, Італія та Сполучені Штати попередили своїх громадян про підвищений ризик нападів у Туреччині, зокрема на дипломатичні місії та немусульманські місця поклоніння.

Німеччина, Франція та Нідерланди цього тижня тимчасово закрили дипломатичні місії в Туреччині з міркувань безпеки. 

"Такі одночасні дії не є пропорційним і здоровим підходом і... лише служать таємним планам терористичних організацій", – заявило джерело в МЗС, яке побажало залишитися невідомим.

Джерело додало, що безпека всіх дипломатичних представництв забезпечується відповідно до міжнародних конвенцій і що "союзники повинні співпрацювати" з турецькою владою.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив у твітері, що посольства ведуть "нову психологічну війну" проти Туреччини.

Представництво США підтвердило, що їх посол Джеффрі Флейк був присутній на зустрічі в міністерстві закордонних справ Туреччини в четвер. Два європейських дипломатичних джерела повідомили, що також були присутні посли Німеччини, Франції та Нідерландів.

Як повідомлялось, упродовж останніх двох тижнів ультраправі активісти вчинили низку спалень примірників священної для мусульман книги Коран в Швеції, Данії та Нідерландах. Через це Туреччина припинила переговори щодо зняття заперечень на членство в НАТО Швеції та Фінляндії.

Європейські країни засудили інциденти, однак наголошують, що не можуть їм запобігти через принципи свободи слова.

Пізніше повідомлялося про можливий російський слід у акціях, що пройшли в столиці Швеції. Чоловік, який спалив Коран, ймовірно, має зв'язки з російськими спецслужбами.

Раніше повідомлялось, що Ердоган пригрозив Швеції "шокуючим" посланням щодо вступу до НАТО.

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