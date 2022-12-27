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Туреччина виявила нове родовище газу у Чорному морі

27 грудня 2022, 10:15
Туреччина виявила нове родовище газу у Чорному морі
Фото: Слово і Діло
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 мільярдів кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє Bloomberg.

На пресконференції після засідання уряду Ердоган оголосив, що нове родовище було виявлене під час розвідки родовища Сакарія в Чорному морі, запаси якого тепер оцінюються в 652 мільярди кубометрів.

"Це нове відкриття відкриє двері для нових. Ми почнемо буріння нових свердловин якомога швидше", – заявив турецький президент.

Очікується, що родовище Сакарія почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року. До останніх новин про більший обсяг газу в ньому очікувалось, що воно задовольнить близько третини внутрішніх потреб Туреччини після досягнення піку видобутку.

Анкара прогнозувала, що спершу видобуток газу на Сакарії становитиме близько 3,5 мільярда кубометрів на рік і протягом чотирьох років буде збільшений до приблизно 15 мільярдів кубометрів, що становить приблизно чверть поточного видобутку в Європейському Союзі.

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину блакитного палива, зокрема є одним із найбільших покупців російського газу.

Відкриття нового родовища газу відбувається на тлі економічних труднощів у Туреччині, де ціни на електроенергію та опалення за останній рік зросли почасти через агресію росії проти України попри державні субсидії.

Споживча інфляція в Туреччині досягла майже чвертьстолітнього максимуму – понад 84%, а ціни на енергоносії зростають ще швидше. Турецький уряд чотири рази підвищував цін на природний газ за цей рік, що призвело до широкого невдоволення громадян.

Раніше повідомлялось, що Ердоган заявив, що Захід займався "тільки провокаціями" у війні росії проти України.

газТуреччинаЕрдоган

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