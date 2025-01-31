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ПОЛІТИКА

Туреччина закриває тисячі готелів після трагедії на курорті

31 січня 2025, 10:20
Туреччина закриває тисячі готелів після трагедії на курорті
Фото: Слово і Діло
У гонитві за прибутком власники готелів не поспішають стежити за безпекою та оснащенням своєї нерухомості.

Туреччина готова піти на безпрецедентний крок: закрити майже 17% готелів. Після трагедії на гірськолижному курорті, коли під час пожежі 21 січня загинули люди, вирішено було перевірити всі заклади, пов'язані з відпочинком. Виявилося, що багато хто з них не пристосовані для цього, не мають мінімальних умов для безпеки відпочивальників, багато хто працює без жодного дозволу, на свій страх і ризик.

Про це повідомляють інформаційний телеканал NTV і туристичне видання Turizm Günlüğü.

Міністерство культури і туризму Туреччини ухвалило рішення закрити 4 тис. 380 готелів, багато з них - у Стамбулі.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявив, що почався процес, який координуватимуть губернатори округів щодо готелів, і сказав: "З понеділка ми закриємо всі місця розміщення без ліцензії або без простого сертифіката на розміщення від Міністерства культури і туризму".

Зазначено, що землетруси є найважливішим пріоритетом, і сказав, що будівлі, які обслуговують державні установи та організації, мають бути на 100 відсотків сейсмостійкими, і це необхідно перевірити.

Нагадавши про трагічний інцидент у Болу, внаслідок якого загинуло 78 осіб, Гюль зазначив, що важливо переглянути заходи протипожежної безпеки в установах, і що є будівлі, які необхідно перевірити, та наголосив на наступному:

Губернатор Гюль додав, що столичний муніципалітет Стамбула, районні муніципалітети та пожежні підрозділи мають забезпечити безпеку громадян на 100 % у координації з губернаторами районів.

Зазначено також, що в гонитві за прибутком власники готелів не поспішають слідкувати за безпекою та оснащенням своєї нерухомості необхідним обладнанням, а також інколи готелі є справжньою пасткою в разі небезпеки пожежі чи землетрусу. Саме такі готелі перевірятимуть насамперед і закриватимуть.

Нагадаємо, внаслідок пожежі, що виникла в готелі на курорті Карталкая в турецькій провінції Болу, загинули 78 осіб. Ще 52 дістали поранення.

готеліпожежаТуреччина

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