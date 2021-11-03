Туреччина запроваджує обов'язкові електронні анкети для мандрівників

Заповнення форми може бути перевірено на кордоні Туреччини і в разі, якщо пасажир не заповнив її або вніс неправдиву інформацію, йому можуть загрожувати правові та адміністративні санкці

Мандрівники, які планують поїздку до Туреччини, з 15 березня перед виїздом повинні будуть заповнювати електронну анкету.

Форма розміщена на сайті МОЗ Туреччини і повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою, повідомляє "Європейська правда".

"На основі заповненої інформації для вас буде автоматично створено індивідуальний код HES, завдяки якому ми зможемо зв'язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі і перебування, є контактні особи, або хворі на COVID-19. З цієї причини точність і актуальність інформації дуже важливі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що заповнення форми може бути перевірено на кордоні Туреччини і в разі, якщо пасажир не заповнив її або вніс неправдиву інформацію, йому можуть загрожувати правові та адміністративні санкції.

"Також може бути не дозволено в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або не маєте дозвіл на проживання в Туреччині)", - зазначили в МОЗ.

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