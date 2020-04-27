Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Туреччина запустила масове виробництво апаратів ШВЛ

Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі - й експортувати їх
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів штучної вентиляції легень – до кінця травня планується випустити 5 тисяч приладів.
Туреччина запустила масове виробництво апаратів ШВЛ Фото: з вільних джерел

Про це повідомив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Секретом успіху були наші почуття милосердя, співчуття та справедливості, які є цінностями нашої цивілізації… Нас спонукала ця можливість дати джерело дихання людям в умовах світової пандемії", - розповів він.

Байрактар також повідомив, що МОЗ Туреччини вже замовило 5 тисяч таких приладів.

Таким чином Туреччина має намір забезпечити свою потребу в апаратах ШВЛ, що різко зросла в умовах пандемії, а надалі - й експортувати їх. Цими приладами планується обладнати більшість місць інтенсивної терапії в лікарнях країни (до спалаху COVID-19  їх нараховувалося 25 тисяч, апаратів ШВЛ - 18 тис.).

У процесі створення виробничої лінії співпрацювали великі компанії – у  тому числі оборонної галузі: Baykar, Aselsan, Arçelik, BIOSYS.

Як повідомлялося, наприкінці березня провідні турецькі компанії оборонної промисловості взялися спільно налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, аби забезпечити потреби країни в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні тестують апарати ШВЛ двох вітчизняних компаній - Офіс президента

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2020 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.