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В Україні тестують апарати ШВЛ двох вітчизняних компаній - Офіс президента

Якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні
Нині в Україні перевіряють технічні параметри апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) від двох вітчизняних компаній.
В Україні тестують апарати ШВЛ двох вітчизняних компаній - Офіс президента Фото: з вільних джерел

Про це йшлося на традиційній нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, передає Офіс президента, зазначає "Громадське".

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", - зазначив президент Володимир Зеленський.

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13 04 2020 13:50
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