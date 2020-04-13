НОВИНИНині в Україні перевіряють технічні параметри апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) від двох вітчизняних компаній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні тестують апарати ШВЛ двох вітчизняних компаній - Офіс президента
Якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні
Фото: з вільних джерел
Про це йшлося на традиційній нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, передає Офіс президента, зазначає "Громадське".
"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", - зазначив президент Володимир Зеленський.
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