Туреччина завдала авіаудару по курдах в Іраку

Жінка реагує на те, як дим піднімається у сирійському місті Айн-аль-Араб, яке курди називають Кобане, після атаки від коаліції США. Це вигляд з сирійсько-турецького кордону. 13 жовтня, 2014. Фото: АFР

Збройні сили Туреччини провели повітряну операцію проти членів Робітничої партії Курдистану в Іраку.

Про це пише Сіньхуа.

"Удари було завдано по цілях у іракських північних регіонах Канділ і Асос. Загалом було зруйновано 16 печер, чотири схрони й два склади, які використовували курдські бойовики", - пише вилдання.

Міністерство оборони Туреччини заявляє, що багато терористів було нейтралізовано й терористичній організації у регіоні було завдано важкого удару.

Туреччина регулярно проводить бойові операції проти членів Робітничої партії Курдистану, які мають бази на території Іраку.

"Робітнича партія Курдистану вважається терористичною організацією у Туреччині, США та ЄС й протистоїть уряду Туреччини вже понад три десятиліття", - додало агентство.