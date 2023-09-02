Туреччина завдала авіаудару по курдах в Іраку
Про це пише Сіньхуа.
"Удари було завдано по цілях у іракських північних регіонах Канділ і Асос. Загалом було зруйновано 16 печер, чотири схрони й два склади, які використовували курдські бойовики", - пише вилдання.
Міністерство оборони Туреччини заявляє, що багато терористів було нейтралізовано й терористичній організації у регіоні було завдано важкого удару.
Туреччина регулярно проводить бойові операції проти членів Робітничої партії Курдистану, які мають бази на території Іраку.
"Робітнича партія Курдистану вважається терористичною організацією у Туреччині, США та ЄС й протистоїть уряду Туреччини вже понад три десятиліття", - додало агентство.Раніше ма писали, що Туреччина в травні не визнала результати виборів, проведених режимом Асада.