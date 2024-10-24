Туреччина завдала ударів по курдських об'єктах у Іраку та Сирії

У Міноборони Туреччини, операція проводилася для забезпечення безпеки кордонів країни.

Турецькі військові завдали ударів по об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), розташованих на півночі Іраку та Північній Сирії. Операція відбулася після нападу 23 жовтня на офіс аерокосмічної компанії TUSAŞ у турецькій провінції Анкара.

Про це передає Міністерство національної оборони Туреччини.

У заяві турецького оборонного відомства зазначається, що такі повітряні операції "проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії" було проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки шляхом нейтралізації PKK/KCK та інших терористичних елементів".

А також, додали у Міноборони Туреччини, операція проводилася для забезпечення безпеки кордонів країни.

За даними турецької сторони, в результаті ударів загалом було "успішно знищено" 32 цілі, які належали терористам.

"Багатьох терористів вдалося нейтралізувати, застосовуючи в проведених операціях максимальну кількість вітчизняних та вітчизняних боєприпасів", - йдеться в заяві Міноборони Туреччини.

Також в міністерстві наголошують, що під час цих операцій були вжиті "всі запобіжні заходи, щоб запобігти шкоді невинним цивільним особам, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".

Між тим в мережі були оприлюднені кадри з пожежами та вибухами внаслідок турецьких ударів по об'єктах у Сирії.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що у провінції Анкара в Туреччині стався теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ(Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı). Місцева преса писали, що біля воріт об'єкта прогримів вибух, після чого там пролунали постріли.

TUSAŞ є найбільшим у Туреччині виробником аерокосмічної техніки, який зараз займається виробництвом навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних вертольотів. Також компанія розробляє перший турецький вітчизняний винищувач KAAN.