ПОЛІТИКА НОВИНИТуреччина провела випробування балістичної ракети малої дальності над Чорним морем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина заявила про випробування таємно створеної балістичної ракети
Фото: скріншот
Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.
Ракету запустили з мобільної платформи поблизу міста Різе близько 07:00 за місцевим часом. За словами співрозмовників Bloomberg, снаряд пролетів 561 кілометр і впав біля узбережжя міста Сіноп.
Розробка секретного проєкту під назвою "Тайфун" тривала кілька років. Керівництво оборонної промисловості Туреччини, яке контролює виробництво зброї, відмовилося розголошувати будь-яку інформацію про цю ракету.
Нагадаємо, що Північна Корея 9 жовтня вранці здійснила два запуски балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.
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18 10 2022 19:54 МЕДІА
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