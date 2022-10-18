Туреччина заявила про випробування таємно створеної балістичної ракети

Туреччина провела випробування балістичної ракети малої дальності над Чорним морем.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Ракету запустили з мобільної платформи поблизу міста Різе близько 07:00 за місцевим часом. За словами співрозмовників Bloomberg, снаряд пролетів 561 кілометр і впав біля узбережжя міста Сіноп.

Розробка секретного проєкту під назвою "Тайфун" тривала кілька років. Керівництво оборонної промисловості Туреччини, яке контролює виробництво зброї, відмовилося розголошувати будь-яку інформацію про цю ракету.