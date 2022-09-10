ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея у неділю вранці здійснила два запуски балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея запустила 2 балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря
Фото: KCNA/AFP
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
"Об'єднаний комітет начальників штабів (Республіки Корея – ред.) заявив, що зафіксував пуски з району Мунчхон в провінції Канвон між 1:48 и 1:58 годинами ночі. Ракети пролетіли близько 350 км на висоті близько 90 км на максимальній швидкості 5 Махів",- йдеться у публікації.
Зазначається, що КНДР запустила ракети після того, як Сеул і Вашингтон завершили спільні військово-морські навчання за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання.
Це вже сьомий пуск, здійснений Північною Кореєю за останні два тижні.
Нагадаємо, що раніше Північ Корея планувала провести ядерне випробування між 16 жовтня і 7 листопада 2022 року.
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09 10 2022 10:22 МЕДІА
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