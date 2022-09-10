Північна Корея запустила 2 балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря

Північна Корея у неділю вранці здійснила два запуски балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

"Об'єднаний комітет начальників штабів (Республіки Корея – ред.) заявив, що зафіксував пуски з району Мунчхон в провінції Канвон між 1:48 и 1:58 годинами ночі. Ракети пролетіли близько 350 км на висоті близько 90 км на максимальній швидкості 5 Махів",- йдеться у публікації.

Зазначається, що КНДР запустила ракети після того, як Сеул і Вашингтон завершили спільні військово-морські навчання за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan, перед тим відбувалися спільні з Японією тристоронні навчання.

Це вже сьомий пуск, здійснений Північною Кореєю за останні два тижні.