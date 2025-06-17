Туреччина збільшує виробництво ракет через загрозу війни на Близькому Сході – Bloomberg

Ердоган висловив сподівання, що процес збільшення виробництва ракет буде швидким.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наказав чиновникам збільшити виробництво ракет середньої та великої дальності у зв'язку з війною між Ізраїлем та Іраном, прискорюючи плани розвитку потужної вітчизняної оборонної промисловості.

Цей крок відбувається, коли Ізраїль та Іран уже п’ятий день поспіль обмінюються ударами, що посилює побоювання поширення війни на інші країни Близького Сходу. Кілька геополітичних гарячих точок змусили держави в останні місяці збільшувати витрати на оборону, і Туреччина прагне стати учасником цієї гонки озброєнь.

Про це пише Bloomberg.

"Ми плануємо нарощувати виробництво, щоб довести наші запаси ракет середньої і великої дальності до рівня стримування у світлі останніх подій", — заявив Ердоган після засідання кабінету міністрів.

Ердоган давно підтримує прагнення Туреччини створити незалежну оборонну промисловість, здатну виготовляти військові літаки, танки, дрони, фрегати та тепер ракети — як для внутрішнього використання, так і для експорту.

Європейські країни змушені збільшувати витрати на оборону через триваюче вторгнення росії в Україну та небажання президента США Дональда Трампа надавати безстрокову підтримку Києву, що відкриває торговельні можливості для Анкари.

Ердоган заявив, що Близький Схід стикається з підвищеним рівнем "загроз і ворожості через агресію Ізраїлю" і попередив, що "кожен крок, зроблений у нашому регіоні без урахування реалій, може призвести до нових катастроф у майбутньому".