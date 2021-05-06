Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія

Турецьке бурове судно "Фатіх" виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.

Фото: Ukrinform

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ. "Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія", - сказав Ердоган. Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів складає 540 млрд кубометрів. Як повідомлялося, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік. Читайте також: Нафта дорожчає на тлі різкого скорочення видобутку в США

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