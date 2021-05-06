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Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі

Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія
Турецьке бурове судно "Фатіх" виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.
Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі Фото: Ukrinform
Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.
 
"Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія", - сказав Ердоган.
 
Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів складає 540 млрд кубометрів.
 
Як повідомлялося, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.
 
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05 06 2021 15:48
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