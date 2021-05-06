НОВИНИТурецьке бурове судно "Фатіх" виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі
Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія
Фото: Ukrinform
Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.
"Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія", - сказав Ердоган.
Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів складає 540 млрд кубометрів.
Як повідомлялося, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.
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05 06 2021 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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