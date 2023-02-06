Матеріали:
Теми:

Туреччина зупинила постачання нафти до середземноморського порту після землетрусу – Bloomberg

06 лютого 2023, 17:29
Туреччина зупинила постачання нафти до середземноморського порту після землетрусу – Bloomberg
джерело lowcostavia
Туреччина призупинила прокачування нафти до великого середземноморського термінала через землетруси, які й досі не вщухають.

Як зазначає видання Bloomberg, Туреччина призупинила транспортування сирої нафти до експортного термінала Джейхан на узбережжі Середземного моря як запобіжний захід після землетрусу.

Державний оператор трубопроводів Botas ухвалив таке рішення вранці 6 лютого після одного з найпотужніших землетрусів на Близькому Сході за останні роки.

"Джейханська нафта здебільшого постачається на європейські нафтопереробні заводи. Витоків на трубопроводах не було виявлено, проте завантаження відновляться лише після перевірки безпеки на трубопроводах", - підкреслило видання.

Bloomberg зауважує, що ціни на нафту зросли 6 лютого частково через призупинення Джейханського терміналу. Відповідно до даних, зібраних агентством, у січні порт експортував понад 1 млн барелів на день, або 1% світових поставок.

"Це життєво важливий центр для продажу нафти з Північного Іраку та Азербайджану", - наголосило видання.

Крім того, Bloomberg повідомив, що Ірак теж припинив поставки через Джейхан.

Нагадаємо, що сьогодні на півдні Туреччини і на півночі Сирії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 1500 людей і було зруйновано тисячі будівель. Землетрус силою 7,8 бала відчувався також у Лівані та Ізраїлі. Згодом, о 13:24 за турецьким часом, у країні стався ще один землетрус.
Туреччинанафтаземлетрус

Останні матеріали

Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється