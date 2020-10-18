БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТурецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств
Фото: xn--j1aidcn.org
Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться на сторінці Офісу президента в Facebook
Повідомляється, що під час візиту Зеленського до Туреччини делегація Мінекономіки зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм.
"Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства. Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
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