Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств

Турецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.

Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться на сторінці Офісу президента в Facebook

Повідомляється, що під час візиту Зеленського до Туреччини делегація Мінекономіки зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм.

"Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства. Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Читайте також: Турецьке судно відновлює пошук родовищ у східному Середземномор'ї