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Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств

Турецька енергетична компанія Aksoy Ventures зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об'єктів.
Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств Фото: xn--j1aidcn.org

Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться на сторінці Офісу президента в Facebook

Повідомляється, що під час візиту Зеленського до Туреччини делегація Мінекономіки зустрілася з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксоєм. 

"Україна зацікавлена у подальшому зростанні турецьких інвестицій та реалізації спільних проектів, серед іншого інфраструктурних, на умовах державно-приватного партнерства. Найближчим часом буде затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів", – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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18 10 2020 12:43
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